Bibliothèque 42 Rue de l’Étang Corbin Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2026-02-08 10:30:00

fin : 2026-05-31 11:30:00

2026-02-08 2026-05-31

Des chips et des lettres, Café coups de coeur, Katulu, Au café des lecteurs… venez échanger sur vos découvertes et faire le plein d’idées lectures, séries, films…

Gratuit.

Sans inscription. .

Bibliothèque 42 Rue de l'Étang Corbin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique

English :

Des chips et des lettres, Café coups de coeur, Katulu, Au café des lecteurs… come and share your discoveries and get new ideas for books, series, films…

