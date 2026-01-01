Scrabble en duplicate Biblio’fil Rue des Écoles Loireauxence
Rue des Écoles Bibliothèque de l’école buissonnière Loireauxence Loire-Atlantique
Début : 2026-01-16 14:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Jouez à partir des mêmes grilles, lettres et tirages que les autres. Pensez à apporter votre jeu.
Durée 2h30
Inscription conseillée. .
Rue des Écoles Bibliothèque de l’école buissonnière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com
English :
Play from the same grids, letters and draws as the others. Remember to bring your own game.
L'événement Scrabble en duplicate Biblio'fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-22