Scrabble en duplicate Biblio’fil Rue des Écoles Loireauxence

Scrabble en duplicate Biblio’fil

Rue des Écoles Bibliothèque de l’école buissonnière Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 14:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Jouez à partir des mêmes grilles, lettres et tirages que les autres. Pensez à apporter votre jeu.

Durée 2h30

Inscription conseillée. .

Rue des Écoles Bibliothèque de l’école buissonnière Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 89 biblio.loireauxence@pays-ancenis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Play from the same grids, letters and draws as the others. Remember to bring your own game.

L’événement Scrabble en duplicate Biblio’fil Loireauxence a été mis à jour le 2025-08-22 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis