Spectacle Le musée en folie Loireauxence
Spectacle Le musée en folie Loireauxence samedi 30 mai 2026.
Loireauxence
Spectacle Le musée en folie
Salle Joseph Thareau Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30 2026-05-31
L’association les Pierrots de la Rouxière présente leur spectacle Le Musée en folie le samedi 30 et dimanche 31 mai à la Rouxière.
C’est la grande ouverture du nouveau musée d’histoire tout est prêt, tout est en place… enfin… normalement !
Pièce écrite et mise en scène par Nicolas Roux.
Réservation possible par téléphone. .
Salle Joseph Thareau Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 16 23 19 54
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English :
The Pierrots de la Rouxière association presents their show Le Musée en folie on Saturday May 30 and Sunday May 31 at La Rouxière.
L’événement Spectacle Le musée en folie Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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