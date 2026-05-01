Loireauxence

Court de Germe Ferme de l’Audace

L’Audace Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 16:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Nous sommes invités à la Ferme de l’Audace à Loireauxence Varades à participer à une soirée d’animation avec pour thème Le vélo , le vendredi 29 mai.

Au programme

– de 16h00 à 19h00 Marché de producteurs de la Ferme de l’Audace

Achetez local auprès des producteurs du marché de l’Audace

– de 19h00 à 21h00 Pique nique partagé.

Vous trouverez tout ce qu’il faut pour faire vos emplettes pour votre repas (cf ci-dessus):

(Des galettes d’un côté, des saucisses et des rillettes de l’autre, alors…)

– à partir de 21h00 Séance de projection de courts métrages par nos soins.

Le thème Vive la Vélorution

Réservez rapidement vos places ! .

L’Audace Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 73 66 18 courtdeferme@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We’ve been invited to the Ferme de l’Audace in Loireauxence Varades to take part in an evening of entertainment on the theme of Cycling , on Friday May 29.

L’événement Court de Germe Ferme de l’Audace Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis