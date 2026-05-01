Court de Germe Ferme de l’Audace Loireauxence
Court de Germe Ferme de l’Audace Loireauxence vendredi 29 mai 2026.
Loireauxence
Court de Germe Ferme de l’Audace
L’Audace Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 16:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Nous sommes invités à la Ferme de l’Audace à Loireauxence Varades à participer à une soirée d’animation avec pour thème Le vélo , le vendredi 29 mai.
Au programme
– de 16h00 à 19h00 Marché de producteurs de la Ferme de l’Audace
Achetez local auprès des producteurs du marché de l’Audace
– de 19h00 à 21h00 Pique nique partagé.
Vous trouverez tout ce qu’il faut pour faire vos emplettes pour votre repas (cf ci-dessus):
(Des galettes d’un côté, des saucisses et des rillettes de l’autre, alors…)
– à partir de 21h00 Séance de projection de courts métrages par nos soins.
Le thème Vive la Vélorution
Réservez rapidement vos places ! .
L’Audace Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 03 73 66 18 courtdeferme@gmail.com
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English :
We’ve been invited to the Ferme de l’Audace in Loireauxence Varades to take part in an evening of entertainment on the theme of Cycling , on Friday May 29.
L’événement Court de Germe Ferme de l’Audace Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-15 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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