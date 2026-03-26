Vide-grenier/Marché aux fleurs

Chooz Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Venez célébrer le printemps et faire de bonnes affaires lors de notre événement annuel incontournable à Chooz !Que vous soyez passionné de brocante ou amateur de jardinage, cette journée est faite pour vous !La brocante se déroulera de 8h à 18h (accueil des brocanteurs dès 6h).Ainsi que le Marché aux fleurs toute la journée.Buvette Restauration et animations sur place. Venez nombreux passer un moment convivial et fleuri !

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Chooz 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 69 53

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English :

Come and celebrate spring and make some bargains at our annual event in Chooz! Whether you’re a flea market enthusiast or a gardening enthusiast, this is the day for you! The flea market will run from 8am to 6pm (flea market visitors welcome from 6am), as well as the flower market all day long, with refreshments, food and entertainment on site. Come one, come all to spend a convivial and flowery moment!

L’événement Vide-grenier/Marché aux fleurs Chooz a été mis à jour le 2026-03-25 par Ardennes Tourisme