Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs à la Place des Tilleuls Lutilhous
Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs à la Place des Tilleuls Lutilhous dimanche 12 juillet 2026.
Lutilhous
Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs
à la Place des Tilleuls LUTILHOUS Lutilhous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Vide grenier et marché de producteurs et créateurs.
Arrivée des exposants à partir de 7h. 2€ le mètre.
Restauration et buvette sur place.
Réservation au 06 84 17 28 68
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à la Place des Tilleuls LUTILHOUS Lutilhous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 75 04 18
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English :
Yard sale and farmers’ and artisans’ market.
Exhibitors may set up starting at 7 a.m. 2? per meter.
Food and refreshments available on site.
Reservations: 06 84 17 28 68
L’événement Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs Lutilhous a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65