Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs à la Place des Tilleuls Lutilhous dimanche 12 juillet 2026.

Lutilhous

Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs

à la Place des Tilleuls LUTILHOUS Lutilhous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Vide grenier et marché de producteurs et créateurs.

Arrivée des exposants à partir de 7h. 2€ le mètre.

Restauration et buvette sur place.

Réservation au 06 84 17 28 68

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à la Place des Tilleuls LUTILHOUS Lutilhous 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 37 75 04 18

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English :

Yard sale and farmers’ and artisans’ market.

Exhibitors may set up starting at 7 a.m. 2? per meter.

Food and refreshments available on site.

Reservations: 06 84 17 28 68

L’événement Vide Grenier Marché de Producteurs et Créateurs Lutilhous a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65