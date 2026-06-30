Vide grenier marché local La Nouaille
dimanche 2 août 2026 · La Nouaille
Informations pratiques
La Nouaille
Vide grenier marché local
Autour de la mairie La Nouaille Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide grenier Marché local
Buvette / Restauration sur place (Réservation conseillée) Sauté de porc / frites Menu végétarien
Animations
Démonstration de forge (toute la journée)
Balade randonnée à 15h
Visite de l’atelier La Rantiala (tapisserie d’Aubusson) .
Autour de la mairie La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 56 59 81
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English : Vide grenier marché local
L’événement Vide grenier marché local La Nouaille a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Aubusson-Felletin
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