Informations pratiques

La Nouaille

Vide grenier marché local

Autour de la mairie La Nouaille Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide grenier Marché local

Buvette / Restauration sur place (Réservation conseillée) Sauté de porc / frites Menu végétarien

Animations

Démonstration de forge (toute la journée)

Balade randonnée à 15h

Visite de l’atelier La Rantiala (tapisserie d’Aubusson) .

Autour de la mairie La Nouaille 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 56 59 81

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English : Vide grenier marché local

L’événement Vide grenier marché local La Nouaille a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Aubusson-Felletin