Marly

Vide grenier Marly

Rue du Général Vansantberghe Marly Marly Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Exposants particuliers et professionnels acceptés. Camelots non autorisés

Animations et musique tout au long de la journée

Restauration et buvette sur place

L’événement se déroule dans une rue facilement accessible en transports en commun (L2, arrêt Grange aux Ormes L3 et C13 arrêt Costes et Bellonte), avec parkings à proximité, pour un accueil confortable des exposants et des visiteurs.

Cet évènement est organisé par des associations de solidarité, et s’inscrit dans une démarche conviviale, citoyenne et engagée.

Nous comptons sur vous pour faire de cette journée un beau moment de partage et de rencontres !Tout public

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Rue du Général Vansantberghe Marly Marly 57155 Moselle Grand Est

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English :

Individual and professional exhibitors accepted. Vendors not allowed

Entertainment and music throughout the day

Catering and refreshments on site

The event takes place in a street that’s easily accessible by public transport (L2, Grange aux Ormes stop L3 and C13 Costes et Bellonte stop), with parking nearby, to comfortably accommodate exhibitors and visitors.

This event is organized by solidarity associations, and is part of a friendly, civic-minded and committed approach.

We’re counting on you to make this a great day of sharing and meeting new people!

L’événement Vide grenier Marly Marly a été mis à jour le 2026-05-08 par AGENCE INSPIRE METZ