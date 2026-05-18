Marly

Sortie nature Intérêt des praires fleuries pour la nature & l’agriculture

Marly Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Dans le contexte de la vallée de la Seille, grand angle sur la beauté et la diversité florale des prairies ou l’Homme fait preuve de mesure en limitant les apports d’engrais mais qui n’en gardent pas moins une valeur fourragère pour l’agriculteur.

En introduction de cette animation, témoignage de Monsieur Henrion, exploitant de ces prairies.

Animation gratuite avec Nicolas Avril du CEN Lorraine.

Inscription obligatoire.

Rendez-vous devant l’église puis covoiturage jusqu’au site.Tout public

0 .

Marly 57155 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the context of the Seille valley, a wide angle on the beauty and floral diversity of meadows, where man has shown restraint by limiting the use of fertilizers, but which nonetheless retain their fodder value for the farmer.

As an introduction to this animation, Mr. Henrion, farmer of these meadows, talks about his experience.

Free event with Nicolas Avril from CEN Lorraine.

Registration required.

Meet in front of the church, then carpool to the site.

L’événement Sortie nature Intérêt des praires fleuries pour la nature & l’agriculture Marly a été mis à jour le 2026-05-18 par AGENCE INSPIRE METZ