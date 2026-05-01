Vide-grenier de Marly-Frescaty Rue du Général Vansantberghe Marly

Marly

Vide-grenier de Marly-Frescaty

Rue du Général Vansantberghe Plateau de Fescaty Marly Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Au programme Tombola, concert, restauration, activité pour les enfants.

Cet évènement est organisé par des associations de solidarité, et s’inscrit dans une démarche conviviale, citoyenne et engagée.

De quoi dénicher des petites pépites ou bien même de revendre les affaires que l’on utilise plus !Tout public

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Rue du Général Vansantberghe Plateau de Fescaty Marly 57155 Moselle Grand Est enaipmetz@free.fr

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English :

On the program: raffle, concert, catering, children’s activities.

This event is organized by solidarity associations, and is part of a friendly, civic-minded and committed approach.

It’s an opportunity to unearth little nuggets, or even to resell items you no longer use!

L’événement Vide-grenier de Marly-Frescaty Marly a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ