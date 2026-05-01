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Vide-grenier de Marly-Frescaty Rue du Général Vansantberghe Marly

Vide-grenier de Marly-Frescaty Rue du Général Vansantberghe Marly

Vide-grenier de Marly-Frescaty Rue du Général Vansantberghe Marly dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Rue du Général Vansantberghe

Adresse : Plateau de Fescaty

Ville : 57155 Marly

Département : Moselle

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Marly

Vide-grenier de Marly-Frescaty

Rue du Général Vansantberghe Plateau de Fescaty Marly Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-31

Au programme Tombola, concert, restauration, activité pour les enfants.

Cet évènement est organisé par des associations de solidarité, et s’inscrit dans une démarche conviviale, citoyenne et engagée.

De quoi dénicher des petites pépites ou bien même de revendre les affaires que l’on utilise plus !Tout public
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Rue du Général Vansantberghe Plateau de Fescaty Marly 57155 Moselle Grand Est   enaipmetz@free.fr

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English :

On the program: raffle, concert, catering, children’s activities.

This event is organized by solidarity associations, and is part of a friendly, civic-minded and committed approach.

It’s an opportunity to unearth little nuggets, or even to resell items you no longer use!

L’événement Vide-grenier de Marly-Frescaty Marly a été mis à jour le 2026-04-29 par AGENCE INSPIRE METZ

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