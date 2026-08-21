Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies
dimanche 13 septembre 2026 · Mirabel-aux-Baronnies
Informations pratiques
Mirabel-aux-Baronnies
Vide grenier
Dans le village Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Vide grenier dans le village organisé à l’occasion de la fête votive.
.
Dans le village Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 97 96 67 comitedesfetes.mirabel26110@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A yard sale in the village organized as part of the village festival.
L’événement Vide grenier Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Mirabel-aux-Baronnies (Drôme)
- Fête votive Mirabel-aux-Baronnies 11 septembre 2026