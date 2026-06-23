Vide-grenier Place de la Mairie Moncel-lès-Lunéville

Moncel-lès-Lunéville

Vide-grenier

Place de la Mairie 8 rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

LE FOYER RURAL de MONCEL LES LUNEVILLE ORGANISE SON 12 ème VIDE GRENIER LE DIMANCHE 28 JUIN 2026. PLACE DE LA MAIRIE

Buvette Restauration Grillades et Sanitaires sur place. Café/Brioche offerts aux exposants. Des places sont encore disponibles pour les exposants Moncellois ou NON Moncellois. Tarifs pour les exposants habitant Moncel + prêt d’une table pour les moncellois par réservation de 5 mètres linéaire (dans la limite du stock disponible). Renseignements au 06 66 77 07 96.Tout public

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Place de la Mairie 8 rue de la Fourasse Moncel-lès-Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 66 77 07 96

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English :

THE MONCEL LES LUNEVILLE RURAL CLUB IS HOSTING ITS 12th GARAGE SALE ON SUNDAY, JUNE 28, 2026. TOWN HALL SQUARE

Refreshments and food available? Grilled foods and restrooms on site. Free coffee and brioche for exhibitors. Spaces are still available for exhibitors from Moncel and elsewhere. Rates for Moncel residents + a table provided for Moncel residents upon reservation of 5 linear meters (subject to availability). For more information, call 06 66 77 07 96.

L’événement Vide-grenier Moncel-lès-Lunéville a été mis à jour le 2026-06-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS