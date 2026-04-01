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VIDE GRENIER EHPAD LE COULOUMÉ Montesquieu-Volvestre

VIDE GRENIER EHPAD LE COULOUMÉ Montesquieu-Volvestre

VIDE GRENIER EHPAD LE COULOUMÉ Montesquieu-Volvestre dimanche 19 avril 2026.

Lieu : EHPAD LE COULOUMÉ

Adresse : Allée du Couloumé

Ville : 31310 Montesquieu-Volvestre

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif

Montesquieu-Volvestre

VIDE GRENIER

EHPAD LE COULOUMÉ Allée du Couloumé Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 06:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :
2026-04-19

Venez flâner au vide grenier de Montesquieu-Volvestre !
Vide grenier organisé par l’EHPAD Le Couloumé de Montesquieu-Volvestre. 5  .

EHPAD LE COULOUMÉ Allée du Couloumé Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 47 09 

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Come and browse at the Montesquieu-Volvestre garage sale!

L’événement VIDE GRENIER Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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