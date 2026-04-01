VIDE GRENIER EHPAD LE COULOUMÉ Montesquieu-Volvestre
VIDE GRENIER EHPAD LE COULOUMÉ Montesquieu-Volvestre dimanche 19 avril 2026.
Montesquieu-Volvestre
VIDE GRENIER
EHPAD LE COULOUMÉ Allée du Couloumé Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 06:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Venez flâner au vide grenier de Montesquieu-Volvestre !
Vide grenier organisé par l’EHPAD Le Couloumé de Montesquieu-Volvestre. 5 .
EHPAD LE COULOUMÉ Allée du Couloumé Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 47 09
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English :
Come and browse at the Montesquieu-Volvestre garage sale!
L’événement VIDE GRENIER Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE