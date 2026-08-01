Vide grenier MONTOUSSE Montoussé
samedi 29 août 2026 · MONTOUSSE · Montoussé
Informations pratiques
Montoussé
Vide grenier
MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
L’Association Les Amis de la Chapelle de Nouillan organise un vide grenier autour de la chapelle.
2€le m les tables ne sont pas fournies.
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MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 55 97 78
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English :
The Friends of the Nouillan Chapel Association is organizing a yard sale around the chapel.
2?le m; tables are not provided.
L’événement Vide grenier Montoussé a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65