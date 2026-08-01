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AGENDA · Montoussé

Vide grenier MONTOUSSE Montoussé

samedi 29 août 2026 · MONTOUSSE · Montoussé

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Lieu
MONTOUSSE
Adresse
Autour de la Chapelle de Nouillan
Ville
65250 Montoussé
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Montoussé

Vide grenier

MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

L’Association Les Amis de la Chapelle de Nouillan organise un vide grenier autour de la chapelle.
2€le m les tables ne sont pas fournies.
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MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 55 97 78 

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English :

The Friends of the Nouillan Chapel Association is organizing a yard sale around the chapel.
2?le m; tables are not provided.

L’événement Vide grenier Montoussé a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65