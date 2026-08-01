Vide grenier MONTOUSSE Montoussé

Informations pratiques

Montoussé

Vide grenier

MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

L’Association Les Amis de la Chapelle de Nouillan organise un vide grenier autour de la chapelle.

2€le m les tables ne sont pas fournies.

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MONTOUSSE Autour de la Chapelle de Nouillan Montoussé 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 80 55 97 78

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English :

The Friends of the Nouillan Chapel Association is organizing a yard sale around the chapel.

2?le m; tables are not provided.

L’événement Vide grenier Montoussé a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65