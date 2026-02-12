VIDE GRENIER A NAILLOUX

PLACE DE LA FRATERNITÉ Nailloux Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Toute l’équipe du comité des fêtes vous attend sur l’Esplanade de la Fraternité pour l’édition printanière de notre vide-grenier !

Dès 6h00, nos bénévoles seront là pour vous accueillir avec le sourire.

À partir de 8h00, un café sera offert à tous les exposants.

️Une buvette et des stands de restauration seront sur place pour régaler petits et grands.

Infos pratiques

– Tous les emplacements incluent une place pour un véhicule.

– Maximum 2 emplacements contigus par exposant.

– Tarif unique 12€ par emplacement.

– Aucune demande de placement particulier ne sera acceptée. Pensez à réserver 2 emplacements si vous souhaitez être avec quelqu’un.

Réservez vite votre emplacement et venez chiner dans une ambiance conviviale ! 12 .

PLACE DE LA FRATERNITÉ Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 71 96 96 mairie@mairienailloux31.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The entire Festival Committee team looks forward to seeing you on the Esplanade de la Fraternité for the spring edition of our garage sale!

L’événement VIDE GRENIER A NAILLOUX Nailloux a été mis à jour le 2026-03-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE