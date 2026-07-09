Vide grenier Norroy-le-Sec
dimanche 30 août 2026 · Norroy-le-Sec
Informations pratiques
Norroy-le-Sec
Vide grenier
36 rue pasteur Norroy-le-Sec Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide grenier organisé par la Mairie de Norroy le Sec
Entrée libre
Démonstration de danse du FEP
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
36 rue pasteur Norroy-le-Sec 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 16 27 41
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English :
Yard Sale Organized by the Norroy-le-Sec Town Hall
Free admission
Dance demonstration by the FEP
Refreshments and food available on site
L’événement Vide grenier Norroy-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL