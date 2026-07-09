Informations pratiques

Norroy-le-Sec

Vide grenier

36 rue pasteur Norroy-le-Sec Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide grenier organisé par la Mairie de Norroy le Sec

Entrée libre

Démonstration de danse du FEP

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

36 rue pasteur Norroy-le-Sec 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 16 27 41

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English :

Yard Sale Organized by the Norroy-le-Sec Town Hall

Free admission

Dance demonstration by the FEP

Refreshments and food available on site

L’événement Vide grenier Norroy-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL