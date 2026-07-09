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AGENDA · Norroy-le-Sec

Vide grenier Norroy-le-Sec

dimanche 30 août 2026 · Norroy-le-Sec

Vide grenier Norroy-le-Sec

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
36 rue pasteur
Ville
54150 Norroy-le-Sec
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Norroy-le-Sec

Vide grenier

36 rue pasteur Norroy-le-Sec Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide grenier organisé par la Mairie de Norroy le Sec

Entrée libre

Démonstration de danse du FEP

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

36 rue pasteur Norroy-le-Sec 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 16 27 41 

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English :

Yard Sale Organized by the Norroy-le-Sec Town Hall

Free admission

Dance demonstration by the FEP

Refreshments and food available on site

L’événement Vide grenier Norroy-le-Sec a été mis à jour le 2026-07-09 par MILTOL