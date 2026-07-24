Informations pratiques

Oudon

Vide-grenier

Terrain de la Vallée Oudon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez déambuler dans le vide grenier organisé par l’association Oudon Basket !

Entrée gratuite. .

Terrain de la Vallée Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 15 28 39 basketoudon44@gmail.com

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English :

Come and stroll through the garage sale organized by the Oudon Basket association!

L’événement Vide-grenier Oudon a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis