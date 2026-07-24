AGENDA · Oudon
Vide-grenier Oudon
dimanche 30 août 2026 · Oudon
Informations pratiques
Oudon
Vide-grenier
Terrain de la Vallée Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Venez déambuler dans le vide grenier organisé par l’association Oudon Basket !
Entrée gratuite. .
Terrain de la Vallée Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 15 28 39 basketoudon44@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and stroll through the garage sale organized by the Oudon Basket association!
L’événement Vide-grenier Oudon a été mis à jour le 2026-07-24 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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