Vide grenier Ounans

Vide grenier à Ounans

Festiv’Ounans organise son vide-grenier annuel le jeudi 14 mai 2026, rue de l’Église à Ounans, de 6h à 18h.

Gratuit pour les visiteurs.

Ce rendez-vous convivial est réservé aux particuliers, avec des emplacements disponibles sans réservation à 1,50 € par mètre.

Les exposants sont accueillis dès 6h avec un café offert.

Profitez de stands variés, une buvette et restauration rapide (tables et bancs à disposition), ainsi que de jeux pour enfants pour une journée en famille ou entre amis. Venez chiner, vendre ou simplement passer un bon moment dans une ambiance chaleureuse au cœur de notre village.

Plus d’infos sur festiv-ounans.thesimple.ink ou par mail festivounans@gmail.com.

Ne manquez pas ce grand événement ! .

12 Route de Salins Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté festivounans@gmail.com

