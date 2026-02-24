Les vendredis du Loue Bar Concerts Le Loue Bar Ounans
Le Loue Bar 1 Rue de la Plage Ounans Jura
Début : 2026-07-10 20:00:00
fin : 2026-08-14
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Buvette en bord de Loue
Burgers, bières & vins locaux
Concert les vendredis soir (Juillet & Août)
Vendredi 10 juillet 2026: APES O’CLOCK à 20h
Vendredi 17 juillet 2026 RIP CHEF à 20h
Vendredi 24 juillet 2026 SUPER K7 à 20h
Vendredi 31 juillet 2026 NOFLIPE à 20h
Vendredi 07 aout 2026 TRUELLES à 20h
Vendredi 14 aout 2026 MAD IN SKA à 20h
Le Loue Bar 1 Rue de la Plage Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 21 58 92 contact@valnature.eu
