Les vendredis du Loue Bar Concerts Le Loue Bar Ounans

Les vendredis du Loue Bar Concerts

Le Loue Bar 1 Rue de la Plage Ounans Jura

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-08-14

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Buvette en bord de Loue

Burgers, bières & vins locaux

Concert les vendredis soir (Juillet & Août)

Dates et artistes

Vendredi 10 juillet 2026: APES O’CLOCK à 20h

Vendredi 17 juillet 2026 RIP CHEF à 20h

Vendredi 24 juillet 2026 SUPER K7 à 20h

Vendredi 31 juillet 2026 NOFLIPE à 20h

Vendredi 07 aout 2026 TRUELLES à 20h

Vendredi 14 aout 2026 MAD IN SKA à 20h

Adresse Le Loue Bar 1 rue de la Plage à Ounans .

Le Loue Bar 1 Rue de la Plage Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 21 58 92 contact@valnature.eu

