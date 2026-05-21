Grand jeu de printemps à Ounans ! Maison des Services du Val d’Amour Ounans

Ounans

Grand jeu de printemps à Ounans !

Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-01

Envie de bouger, de vous divertir et de prendre soin de votre santé dans une ambiance conviviale ?

Venez participer au Grand Jeu de Printemps à Ounans pour une semaine pleine de défis, d’échanges et de bonne humeur à destination des personnes de 60 ans et plus.

Pendant plusieurs jours, les participants seront invités à relever de petits challenges du quotidien autour du bien-être et de la santé, le tout dans une atmosphère ludique et chaleureuse. Une belle occasion de rencontrer d’autres habitants, de partager un moment agréable et repartir avec de nombreux conseils… et peut-être même quelques récompenses !

Cette animation gratuite se déroulera du 1er au 5 juin 2026 à l’Espace France Services d’Ounans, en partenariat avec la Communauté de communes du Val d’Amour.

Vous souhaitez participer ? Ne manquez pas la réunion de présentation qui se déroulera le mercredi 27 mai à Ounans.

Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire.

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements 06 71 17 70 18

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! .

Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 17 70 18

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English : Grand jeu de printemps à Ounans !

L’événement Grand jeu de printemps à Ounans ! Ounans a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR