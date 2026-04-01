Ounans

Marché nocturne

rue des dames d’Ounans Ounans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-15 01:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Marché Nocturne d’Ounans mardi 14 juillet 2026

Le Marché Nocturne d’Ounans vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, festive et familiale réunissant producteurs et artisans locaux, restauration sur place, buvette et animation musicale.

La soirée sera clôturée par un feu d’artifice tiré par la commune d’Ounans vers 22h30.

Horaires

De 16h à 1h du matin.

Stands principalement actifs jusqu’au feu d’artifice vers 22h30. .

rue des dames d’Ounans Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté festivounans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Ounans a été mis à jour le 2026-04-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR