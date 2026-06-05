Les rencontres artistiques Maison des Services Ounans lundi 6 juillet 2026.

Ounans

Les rencontres artistiques

Maison des Services 2 Rue de l’Église Ounans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-06

Les rencontres artistiques

Pendant le mois de juillet, le Val d’Amour va de nouveau s’animer au rythme des Rencontres artistiques !

Au programme une exposition, des rencontres, des ateliers avec des artistes locaux…

Mardi 7 juillet les artistes se réunissent et vous proposent plusieurs ateliers en parallèle, à l’occasion du vernissage des Rencontres artistiques !

Du 6 au 18 juillet accès libre à l’exposition à la Maison des services à Ounans

Mercredi 8 juillet ateliers à Grange-de-Vaivre

Samedi 11 juillet ateliers à Bans

Jeudi 16 juillet ateliers à La Loye

Ces animations ouvertes à tou(te)s, aux enfants comme aux adultes, sont 100 % gratuites !

Téléchargez le programme complet des rencontres artistiques. .

Maison des Services 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 74 74 animation@valdamour.com

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English : Les rencontres artistiques

L’événement Les rencontres artistiques Ounans a été mis à jour le 2026-06-05 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR