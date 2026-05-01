Recrutement saisonnier au Val d’Amour Maison des Services du Val d’Amour Ounans
Recrutement saisonnier au Val d’Amour Maison des Services du Val d’Amour Ounans mercredi 27 mai 2026.
Ounans
Recrutement saisonnier au Val d’Amour
Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-05-27 12:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Soelis, en partenariat avec la Maison des Services du Val d’Amour organise une session de recrutement pour des postes saisonniers en castration du maïs et relevage des vignes.
Rendez-vous à Maison des Services du Val d’Amour
2 rue de l’Eglise 39380 Ounans
Le mercredi 27 mai
De 10h à 12h
Les personnes intéressées pourront s’inscrire directement sur place et rencontrer les recruteurs. Ces emplois saisonniers sont accessibles à partir de 16 ans.
Plusieurs postes sont à pourvoir pour la saison agricole. Pensez à venir avec votre CV. .
Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 01 51 france.services@valdamour.com
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English : Recrutement saisonnier au Val d’Amour
L’événement Recrutement saisonnier au Val d’Amour Ounans a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR
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