Recrutement saisonnier au Val d’Amour Maison des Services du Val d’Amour Ounans

Ounans

Recrutement saisonnier au Val d’Amour

Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Soelis, en partenariat avec la Maison des Services du Val d’Amour organise une session de recrutement pour des postes saisonniers en castration du maïs et relevage des vignes.

Rendez-vous à Maison des Services du Val d’Amour

2 rue de l’Eglise 39380 Ounans

Le mercredi 27 mai

De 10h à 12h

Les personnes intéressées pourront s’inscrire directement sur place et rencontrer les recruteurs. Ces emplois saisonniers sont accessibles à partir de 16 ans.

Plusieurs postes sont à pourvoir pour la saison agricole. Pensez à venir avec votre CV. .

Maison des Services du Val d’Amour 2 Rue de l’Église Ounans 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 01 51 france.services@valdamour.com

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English : Recrutement saisonnier au Val d’Amour

L’événement Recrutement saisonnier au Val d’Amour Ounans a été mis à jour le 2026-05-21 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR