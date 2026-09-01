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AGENDA · Bourbonne-les-Bains

Vide grenier par Bourbonne’Éco. Bourbonne-les-Bains

dimanche 20 septembre 2026 · Bourbonne-les-Bains

Vide grenier par Bourbonne’Éco. Bourbonne-les-Bains

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Centre ville
Ville
52400 Bourbonne-les-Bains
Département
Haute-Marne
Tarif

Bourbonne-les-Bains

Vide grenier par Bourbonne’Éco.

Centre ville Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Tout public
Vide grenier organisé par Bourbonn’Éco 8h à 18h Grande Rue
Buvette, restauration.

Concert gratuit en hommage à Johnny par Immortel Tribute Halliday de 18h à 21h sur la Place des Bains (en cas de pluie, repli à la Salle des Fêtes)

Renseignements au 06 82 75 26 16.   .

Centre ville Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16 

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English :

L’événement Vide grenier par Bourbonne’Éco. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains

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