Informations pratiques

Bourbonne-les-Bains

Vide grenier par Bourbonne’Éco.

Centre ville Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Tout public

Vide grenier organisé par Bourbonn’Éco 8h à 18h Grande Rue

Buvette, restauration.

Concert gratuit en hommage à Johnny par Immortel Tribute Halliday de 18h à 21h sur la Place des Bains (en cas de pluie, repli à la Salle des Fêtes)

Renseignements au 06 82 75 26 16. .

Centre ville Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 75 26 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide grenier par Bourbonne’Éco. Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-18 par Antenne de Bourbonne-les-Bains