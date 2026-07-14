Informations pratiques

Petosse

Vide-grenier

Petosse Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Organisé par le Comité des Fêtes

Buvette et restauration sur place.

2,5€/mètre linéaire. .

Petosse 85570 Vendée Pays de la Loire +33 6 22 85 95 40

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English :

Organized by the Comité des Fêtes

L’événement Vide-grenier Petosse a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin