AGENDA · Petosse
Vide-grenier Petosse
dimanche 2 août 2026 · Petosse
Informations pratiques
Petosse
Vide-grenier
Petosse Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Organisé par le Comité des Fêtes
Buvette et restauration sur place.
2,5€/mètre linéaire. .
Petosse 85570 Vendée Pays de la Loire +33 6 22 85 95 40
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English :
Organized by the Comité des Fêtes
L’événement Vide-grenier Petosse a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin