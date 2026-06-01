Pinols

Vide-grenier | Pinols

Le bourg Pinols Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Emplacement gratuit réservation au 06-42-63-63-96.

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Le bourg Pinols 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepinols@wanadoo.fr

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English :

Free parking call 06-42-63-63-96 to reserve.

L’événement Vide-grenier | Pinols Pinols a été mis à jour le 2026-06-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier