Vide-grenier | Pinols Pinols
Vide-grenier | Pinols Pinols dimanche 28 juin 2026.
Pinols
Vide-grenier | Pinols
Le bourg Pinols Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Emplacement gratuit réservation au 06-42-63-63-96.
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Le bourg Pinols 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mairiepinols@wanadoo.fr
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English :
Free parking call 06-42-63-63-96 to reserve.
L’événement Vide-grenier | Pinols Pinols a été mis à jour le 2026-06-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier