Vide grenier Pompiers Caserne des pompiers Pertuis

Vide grenier Pompiers

Dimanche 7 juin 2026 de 8h à 16h. Caserne des pompiers 80 boulevard de la Sainte Barbe Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 16:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Venez nombreux au vide grenier des pompiers de Pertuis le dimanche 7 juin 2026 de 8h00 à 16h00.

Buvette et restauration sur place, de nombreuses animations tombola

Atelier lance à eau , essayge des tenues parcours sportif



Tarif 12€ les 3m



Information et réservation 06 22 14 23 90 .

Caserne des pompiers 80 boulevard de la Sainte Barbe Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 14 23 90 eventamicalepertuis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come along to the Pertuis fire department’s garage sale on Sunday June 7, 2026 from 8:00 am to 4:00 pm.

L’événement Vide grenier Pompiers Pertuis a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Pertuis