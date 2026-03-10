Vide grenier Pompiers Caserne des pompiers Pertuis
Vide grenier Pompiers Caserne des pompiers Pertuis dimanche 7 juin 2026.
Vide grenier Pompiers
Dimanche 7 juin 2026 de 8h à 16h. Caserne des pompiers 80 boulevard de la Sainte Barbe Pertuis Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 16:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez nombreux au vide grenier des pompiers de Pertuis le dimanche 7 juin 2026 de 8h00 à 16h00.
Buvette et restauration sur place, de nombreuses animations tombola
Atelier lance à eau , essayge des tenues parcours sportif
Tarif 12€ les 3m
Information et réservation 06 22 14 23 90 .
Caserne des pompiers 80 boulevard de la Sainte Barbe Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 14 23 90 eventamicalepertuis@gmail.com
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English :
Come along to the Pertuis fire department’s garage sale on Sunday June 7, 2026 from 8:00 am to 4:00 pm.
L’événement Vide grenier Pompiers Pertuis a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de Pertuis