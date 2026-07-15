Informations pratiques

Pontaubert

Vide-grenier

Pontaubert Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Tarifs exposants de 1.50 euro le mètre linéaire. Buvette et restauration sur place. Balade en poney. Entrée gratuite. .

Pontaubert 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 09 11 caroleluca89200@orange.fr

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Pontaubert a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay