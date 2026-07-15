AGENDA · Pontaubert
Vide-grenier Pontaubert
dimanche 9 août 2026 · Pontaubert
Informations pratiques
Pontaubert
Vide-grenier
Pontaubert Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Tarifs exposants de 1.50 euro le mètre linéaire. Buvette et restauration sur place. Balade en poney. Entrée gratuite. .
Pontaubert 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 09 11 caroleluca89200@orange.fr
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Pontaubert a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Grand Vézelay