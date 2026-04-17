Vide Grenier rue de la prairie Pontcey

Pontcey

Vide Grenier

rue de la prairie Terrains autour de la salle des fêtes Pontcey Haute-Saône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Vide-grenier ce week-end ! Venez chiner, vendre ou simplement vous promener parmi de nombreux stands.

Objets vintage, vêtements, livres, jouets et bonnes affaires vous attendent dans une ambiance conviviale.

Buvette et petite restauration sur place.

On vous attend nombreux ! .

rue de la prairie Terrains autour de la salle des fêtes Pontcey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 00 87 70lapoirouse360@gmail.com

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English :

L’événement Vide Grenier Pontcey a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE