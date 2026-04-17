Vide Grenier rue de la prairie Pontcey
Vide Grenier rue de la prairie Pontcey dimanche 7 juin 2026.
Pontcey
Vide Grenier
rue de la prairie Terrains autour de la salle des fêtes Pontcey Haute-Saône
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Vide-grenier ce week-end ! Venez chiner, vendre ou simplement vous promener parmi de nombreux stands.
Objets vintage, vêtements, livres, jouets et bonnes affaires vous attendent dans une ambiance conviviale.
Buvette et petite restauration sur place.
On vous attend nombreux ! .
rue de la prairie Terrains autour de la salle des fêtes Pontcey 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 54 00 87 70lapoirouse360@gmail.com
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English :
L’événement Vide Grenier Pontcey a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE