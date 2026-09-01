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AGENDA · Machecoul-Saint-Même

VIDE GRENIER PREMIERE EDITION ! Machecoul-Saint-Même

samedi 26 septembre 2026 · Machecoul-Saint-Même

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
37 Rue Marcel Brunelière
Ville
44270 Machecoul-Saint-Même
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Machecoul-Saint-Même

VIDE GRENIER PREMIERE EDITION !

37 Rue Marcel Brunelière Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :
2026-09-26

VIDE GRENIER
Mathurin organise son vide grenier 1ère édition !   .

37 Rue Marcel Brunelière Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 44 75 21 39 

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English :

GARDEN VACUUM

L’événement VIDE GRENIER PREMIERE EDITION ! Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Sud Retz Atlantique

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