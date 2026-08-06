Informations pratiques

Machecoul-Saint-Même

SEANCES D’ESSAI AVEC LE BMX MACHECOUL CLUB

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-12

SEANCES D’ESSAI AVEC LE BMX MACHECOUL CLUB

C’EST LE MOMENT DE REJOINDRE LE MBC !

Envie de découvrir le BMX Racing ou de vivre une nouvelle aventure sportive ? Les inscriptions de septembre arrivent et deux séances d’essais vous sont proposées.

Débutants ou compétiteurs, enfants ou adultes, tout le monde est le bienvenu ! .

20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire bmxmachecoul@gmail.com

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English :

TRIAL SESSIONS WITH THE MACHECOUL BMX CLUB

L’événement SEANCES D’ESSAI AVEC LE BMX MACHECOUL CLUB Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Sud Retz Atlantique