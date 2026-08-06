SEANCES D’ESSAI AVEC LE BMX MACHECOUL CLUB Machecoul-Saint-Même
samedi 5 septembre 2026 · Machecoul-Saint-Même
Informations pratiques
Machecoul-Saint-Même
SEANCES D’ESSAI AVEC LE BMX MACHECOUL CLUB
20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-12
SEANCES D’ESSAI AVEC LE BMX MACHECOUL CLUB
C’EST LE MOMENT DE REJOINDRE LE MBC !
Envie de découvrir le BMX Racing ou de vivre une nouvelle aventure sportive ? Les inscriptions de septembre arrivent et deux séances d’essais vous sont proposées.
Débutants ou compétiteurs, enfants ou adultes, tout le monde est le bienvenu ! .
20A Boulevard des Moulins Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire bmxmachecoul@gmail.com
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English :
TRIAL SESSIONS WITH THE MACHECOUL BMX CLUB
L’événement SEANCES D’ESSAI AVEC LE BMX MACHECOUL CLUB Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Sud Retz Atlantique
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