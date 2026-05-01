Navour-sur-Grosne

Vide grenier puces

Brandon Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 08:00:00

fin : 2026-05-14 22:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide grenier puces avec moins de 50 exposants.

Buvette, petite restauration, sandwichs, merguez, saucisse, frites et jambon à la broche le midi. .

Brandon Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 27 36 55

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English : Vide grenier puces

L’événement Vide grenier puces Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-05-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III