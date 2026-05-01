Vide grenier puces Navour-sur-Grosne
Vide grenier puces Navour-sur-Grosne jeudi 14 mai 2026.
Navour-sur-Grosne
Vide grenier puces
Brandon Navour-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 08:00:00
fin : 2026-05-14 22:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide grenier puces avec moins de 50 exposants.
Buvette, petite restauration, sandwichs, merguez, saucisse, frites et jambon à la broche le midi. .
Brandon Navour-sur-Grosne 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 27 36 55
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English : Vide grenier puces
L’événement Vide grenier puces Navour-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-05-07 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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