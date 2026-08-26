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Vide-grenier rues Mercœur et Jean-Jaurès Rue Mercœur Nantes

dimanche 6 septembre 2026 · Rue Mercœur · Nantes

Vide-grenier rues Mercœur et Jean-Jaurès Rue Mercœur Nantes

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Rue Mercœur
Adresse
Rue Mercœur 44000
Ville
44003 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
5 € le mètre / Gratuit visiteurs

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 09:00 – 18:00
Gratuit : oui 5 € le mètre / Gratuit visiteurs Tout public 

La rue Mercoeur s’anime à nouveau avec son vide-grenier annuelVenez chiner, vendre, flâner et profiter d’une journée conviviale au cœur du quartier???? Emplacements : 5€ le mètre linéaire (minimum 2m)???? Attribution des emplacements le matin même à partir de 7h???? Réservé aux particuliers???? Règlement en espèces uniquement???? Inscriptions jusqu’au 29 août???? Chez The Good Life et Orikal, rue Mercoeur, du mardi au samediUne journée pour donner une seconde vie aux objets et faire vivre la rue autrement.

Rue Mercœur Nantes 44003
https://brocabrac.fr/44/nantes/1393888-vide-grenier-mercoeur


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