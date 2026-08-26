Vide-grenier rues Mercœur et Jean-Jaurès Rue Mercœur Nantes
dimanche 6 septembre 2026 · Rue Mercœur · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-06 09:00 – 18:00
Gratuit : oui 5 € le mètre / Gratuit visiteurs Tout public
La rue Mercoeur s’anime à nouveau avec son vide-grenier annuelVenez chiner, vendre, flâner et profiter d’une journée conviviale au cœur du quartier???? Emplacements : 5€ le mètre linéaire (minimum 2m)???? Attribution des emplacements le matin même à partir de 7h???? Réservé aux particuliers???? Règlement en espèces uniquement???? Inscriptions jusqu’au 29 août???? Chez The Good Life et Orikal, rue Mercoeur, du mardi au samediUne journée pour donner une seconde vie aux objets et faire vivre la rue autrement.
Rue Mercœur Nantes 44003
https://brocabrac.fr/44/nantes/1393888-vide-grenier-mercoeur
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