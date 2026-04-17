Vide-Grenier Saint-Avaugourd-des-Landes
Vide-Grenier Saint-Avaugourd-des-Landes dimanche 3 mai 2026.
Saint-Avaugourd-des-Landes
Vide-Grenier
Rue Evariste Febvre Saint-Avaugourd-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 09:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
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Rue Evariste Febvre Saint-Avaugourd-des-Landes 85540 Vendée Pays de la Loire +33 7 84 86 46 55 cdfstavaugourd@gmail.com
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English :
L’événement Vide-Grenier Saint-Avaugourd-des-Landes a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral