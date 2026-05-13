Vide grenier Saint-Bonnet-Briance
Vide grenier Saint-Bonnet-Briance dimanche 28 juin 2026.
Saint-Bonnet-Briance
Vide grenier
Le Bourg Saint-Bonnet-Briance Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 07:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
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Le Bourg Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 90 06 45 resonancebriance@gmx.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Bonnet-Briance a été mis à jour le 2026-05-13 par Terres de Limousin