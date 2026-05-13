Saint-Bonnet-Briance

Vide grenier

Le Bourg Saint-Bonnet-Briance Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

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Le Bourg Saint-Bonnet-Briance 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 90 06 45 resonancebriance@gmx.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Bonnet-Briance a été mis à jour le 2026-05-13 par Terres de Limousin