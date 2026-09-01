Vide-grenier Sous la nouvelle Halle Saint-Brieuc-de-Mauron

Informations pratiques

Saint-Brieuc-de-Mauron

Vide-grenier

Sous la nouvelle Halle Le Bourg / La Touche Saint-Brieuc-de-Mauron Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le comité des animations organise pour la seconde fois un vide grenier sous la nouvelle halle (dont la charpente de type Eiffel est l’ancienne charpente de l’église !).

Dès 8h, trouvez votre bonheur parmis les stands !

Buvette et petite restauration sur place. .

Sous la nouvelle Halle Le Bourg / La Touche Saint-Brieuc-de-Mauron 56430 Morbihan Bretagne +33 6 28 23 46 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Vide-grenier Saint-Brieuc-de-Mauron a été mis à jour le 2026-08-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande