Vide Grenier Saint-Brisson-sur-Loire
Vide Grenier Saint-Brisson-sur-Loire dimanche 24 mai 2026.
Saint-Brisson-sur-Loire
Vide Grenier
Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Vide Grenier Dimanche 24 mai Saint-Brisson-sur-Loire
Restauration et buvette sur place
Organisation Association des Fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire .
Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 01 50 42 videgrenier.stbrisson@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage Sale Sunday, May 24 Saint-Brisson-sur-Loire
L’événement Vide Grenier Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GIEN
À voir aussi à Saint-Brisson-sur-Loire (Loiret)
- Randonnée Pédestre La Saint-Brissonnaise Saint-Brisson-sur-Loire 26 avril 2026
- Apéros au château Saint-Brisson-sur-Loire 11 juillet 2026