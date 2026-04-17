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Vide Grenier Saint-Brisson-sur-Loire

Vide Grenier Saint-Brisson-sur-Loire

Vide Grenier Saint-Brisson-sur-Loire dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Rue des Ruets

Ville : 45500 Saint-Brisson-sur-Loire

Département : Loiret

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Brisson-sur-Loire

Vide Grenier

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-24

Vide Grenier Dimanche 24 mai Saint-Brisson-sur-Loire
Restauration et buvette sur place
Organisation Association des Fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire   .

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 10 01 50 42  videgrenier.stbrisson@gmail.com

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English :

Garage Sale Sunday, May 24 Saint-Brisson-sur-Loire

L’événement Vide Grenier Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GIEN

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