AGENDA · Saint-Domet
VIDE GRENIER Saint-Domet
dimanche 9 août 2026 · Saint-Domet
Informations pratiques
Saint-Domet
VIDE GRENIER
Saint-Domet Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
VIDE GRENIER à Saint-Domet
Emplacement libre
Repas de la Fête Patronale
Buvette, glaces, tombola , balade en poney .
Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfsaintdomet23@gmail.com
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English : VIDE GRENIER
L’événement VIDE GRENIER Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-21 par Marche et Combraille en Aquitaine