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AGENDA · Saint-Domet

VIDE GRENIER Saint-Domet

dimanche 9 août 2026 · Saint-Domet

VIDE GRENIER Saint-Domet

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
23190 Saint-Domet
Département
Creuse
Tarif

Saint-Domet

VIDE GRENIER

Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

VIDE GRENIER à Saint-Domet
Emplacement libre
Repas de la Fête Patronale
Buvette, glaces, tombola , balade en poney   .

Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfsaintdomet23@gmail.com

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-21 par Marche et Combraille en Aquitaine