Informations pratiques

Saint-Domet

VIDE GRENIER

Saint-Domet Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 08:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

VIDE GRENIER à Saint-Domet

Emplacement libre

Repas de la Fête Patronale

Buvette, glaces, tombola , balade en poney .

Saint-Domet 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfsaintdomet23@gmail.com

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English : VIDE GRENIER

L’événement VIDE GRENIER Saint-Domet a été mis à jour le 2026-07-21 par Marche et Combraille en Aquitaine