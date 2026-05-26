Vide-grenier Saint-Georges-de-Pointindoux
Vide-grenier Saint-Georges-de-Pointindoux dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Pointindoux
Vide-grenier
Place des Tilleuls Saint-Georges-de-Pointindoux Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00
Date(s) :
2026-07-12
.
Place des Tilleuls Saint-Georges-de-Pointindoux 85150 Vendée Pays de la Loire comitedepointindoux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide-grenier Saint-Georges-de-Pointindoux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays des Achards