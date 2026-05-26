Saint-Georges-de-Pointindoux

Vide-grenier

Place des Tilleuls Saint-Georges-de-Pointindoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 08:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-12

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Place des Tilleuls Saint-Georges-de-Pointindoux 85150 Vendée Pays de la Loire comitedepointindoux@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier Saint-Georges-de-Pointindoux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays des Achards