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Vide-grenier Saint-Georges-de-Pointindoux

Vide-grenier Saint-Georges-de-Pointindoux dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Place des Tilleuls

Ville : 85150 Saint-Georges-de-Pointindoux

Département : Vendée

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Georges-de-Pointindoux

Vide-grenier

Place des Tilleuls Saint-Georges-de-Pointindoux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 08:00:00
fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :
2026-07-12

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Place des Tilleuls Saint-Georges-de-Pointindoux 85150 Vendée Pays de la Loire   comitedepointindoux@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier Saint-Georges-de-Pointindoux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays des Achards

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