Vide grenier Saint-Gérand-Croixanvec
Vide grenier Saint-Gérand-Croixanvec dimanche 5 juillet 2026.
Saint-Gérand-Croixanvec
Vide grenier
5 Impasse du Presbytère Saint-Gérand-Croixanvec Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
4e édition du vide grenier à la ferme communale.
Baptême de moto et tombola.
Petite restauration et buvette sur place. .
5 Impasse du Presbytère Saint-Gérand-Croixanvec 56920 Morbihan Bretagne +33 6 64 90 41 84
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English :
L’événement Vide grenier Saint-Gérand-Croixanvec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté