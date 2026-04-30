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Vide grenier Saint-Gérand-Croixanvec

Vide grenier Saint-Gérand-Croixanvec dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : 5 Impasse du Presbytère

Ville : 56920 Saint-Gérand-Croixanvec

Département : Morbihan

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Gérand-Croixanvec

Vide grenier

5 Impasse du Presbytère Saint-Gérand-Croixanvec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

4e édition du vide grenier à la ferme communale.
Baptême de moto et tombola.
Petite restauration et buvette sur place.   .

5 Impasse du Presbytère Saint-Gérand-Croixanvec 56920 Morbihan Bretagne +33 6 64 90 41 84 

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English :

L’événement Vide grenier Saint-Gérand-Croixanvec a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté