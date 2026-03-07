Vide-grenier Saint Martin du Puy Saint-Martin-du-Puy

Vide-grenier

Saint Martin du Puy Rue des Fontaines et Saint Martin le Bas Saint-Martin-du-Puy Nièvre

2026-05-16 08:00:00

2026-05-16 18:00:00

2026-05-16

Brocante à St Martin du Puy organisée par Avenir St Martin

Rue des Fontaines et St Martin le Bas, toute la journée, buvette et restauration sur place.

Emplacement gratuit. .

Saint Martin du Puy Rue des Fontaines et Saint Martin le Bas Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 55 18 55

L’événement Vide-grenier Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs