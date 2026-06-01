Vide grenier Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube
Vide grenier Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube dimanche 21 juin 2026.
Saint-Pierre-d’Irube
Vide grenier
Mur à gauche 1 rue d’Etchertouty Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Buvette, sandwichs sur place. .
Mur à gauche 1 rue d’Etchertouty Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 15 34 00
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque
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