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Vide grenier Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube

Vide grenier Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube

Vide grenier Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Mur à gauche

Adresse : 1 rue d'Etchertouty

Ville : 64990 Saint-Pierre-d'Irube

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Saint-Pierre-d’Irube

Vide grenier

Mur à gauche 1 rue d’Etchertouty Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Buvette, sandwichs sur place.   .

Mur à gauche 1 rue d’Etchertouty Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 15 34 00 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque

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