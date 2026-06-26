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Vide-grenier Saint-Pierre-d’Irube

Vide-grenier Saint-Pierre-d’Irube

Vide-grenier Saint-Pierre-d’Irube mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Mur à gauche
Ville
64990 Saint-Pierre-d'Irube
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Pierre-d’Irube

Vide-grenier

Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Événement pour financer un projet pédagogique en catalogne pour 10 jeunes avec Uda Leku.   .

Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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