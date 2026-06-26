Vide-grenier Saint-Pierre-d’Irube
Vide-grenier Saint-Pierre-d’Irube mardi 14 juillet 2026.
Saint-Pierre-d’Irube
Vide-grenier
Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Événement pour financer un projet pédagogique en catalogne pour 10 jeunes avec Uda Leku. .
Mur à gauche Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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