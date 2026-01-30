Vide grenier Saint-Sébastien
Vide grenier Saint-Sébastien dimanche 10 mai 2026.
Saint-Sébastien
Vide grenier
Place du champ de foire Saint-Sébastien Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide grenier place du champ de foire de 9h à 17h. Restauration et buvette sur place.
Tous les bénéfices serviront à financer les activités de l’école
(sorties, projets, surprises… et peut-être quelques goûters en plus ) .
Place du champ de foire Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 28 48 31
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois
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