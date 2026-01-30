Saint-Sébastien

Vide grenier

Place du champ de foire Saint-Sébastien Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vide grenier place du champ de foire de 9h à 17h. Restauration et buvette sur place.

Tous les bénéfices serviront à financer les activités de l’école

(sorties, projets, surprises… et peut-être quelques goûters en plus ) .

Place du champ de foire Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 28 48 31

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Sébastien a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Pays Dunois