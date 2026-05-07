Sainte-Brigitte

Vide grenier

Le bourg Sainte-Brigitte Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide grenier et concours de boules bretonnes en doublettes (à partir de 14h30).

Restauration sur place toute la journée. .

Le bourg Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne +33 6 82 06 20 90

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English :

L’événement Vide grenier Sainte-Brigitte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté