Vide grenier Sainte-Brigitte
Vide grenier Sainte-Brigitte dimanche 16 août 2026.
Sainte-Brigitte
Vide grenier
Le bourg Sainte-Brigitte Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 08:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Vide grenier et concours de boules bretonnes en doublettes (à partir de 14h30).
Restauration sur place toute la journée. .
Le bourg Sainte-Brigitte 56480 Morbihan Bretagne +33 6 82 06 20 90
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English :
L’événement Vide grenier Sainte-Brigitte a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté