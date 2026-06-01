VIDE GRENIER SAINTE MARIE DU BOIS Sainte-Marie-du-Bois
VIDE GRENIER SAINTE MARIE DU BOIS Sainte-Marie-du-Bois dimanche 28 juin 2026.
Sainte-Marie-du-Bois
VIDE GRENIER SAINTE MARIE DU BOIS
Sainte-Marie-du-Bois Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Besoin de vider vos greniers, caves et armoires ! C’est le moment !
Les bénévoles du Comité des Fêtes organisent leur deuxième vide grenier dans le village de Sainte Marie du Bois. Buvette et restauration sur place. .
Sainte-Marie-du-Bois 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 64 41 00
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English :
Need to clear out your attics, basements, and closets? Now’s the time!
L’événement VIDE GRENIER SAINTE MARIE DU BOIS Sainte-Marie-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay