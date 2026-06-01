Sainte-Marie-du-Bois

VIDE GRENIER SAINTE MARIE DU BOIS

Sainte-Marie-du-Bois Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Besoin de vider vos greniers, caves et armoires ! C’est le moment !

Les bénévoles du Comité des Fêtes organisent leur deuxième vide grenier dans le village de Sainte Marie du Bois. Buvette et restauration sur place. .

Sainte-Marie-du-Bois 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 64 41 00

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English :

Need to clear out your attics, basements, and closets? Now’s the time!

L’événement VIDE GRENIER SAINTE MARIE DU BOIS Sainte-Marie-du-Bois a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Lassay