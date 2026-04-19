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Vide grenier Salon du livre Mortroux

Vide grenier Salon du livre Mortroux

Vide grenier Salon du livre Mortroux dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Salle socio culturelle

Ville : 23220 Mortroux

Département : Creuse

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Mortroux

Vide grenier Salon du livre

Salle socio culturelle Mortroux Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Vide grenier Salon du livre
Dimanche 26 Juillet

–> Créations morterolaises et foyer rural   .

Salle socio culturelle Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   salondulivremorterolais@gmail.com

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English : Vide grenier Salon du livre

L’événement Vide grenier Salon du livre Mortroux a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche

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