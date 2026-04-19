Vide grenier Salon du livre Mortroux
Vide grenier Salon du livre Mortroux dimanche 26 juillet 2026.
Mortroux
Vide grenier Salon du livre
Salle socio culturelle Mortroux Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier Salon du livre
Dimanche 26 Juillet
–> Créations morterolaises et foyer rural .
Salle socio culturelle Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine salondulivremorterolais@gmail.com
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English : Vide grenier Salon du livre
L’événement Vide grenier Salon du livre Mortroux a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche