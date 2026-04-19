Mortroux

Vide grenier Salon du livre

Salle socio culturelle Mortroux Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier Salon du livre

Dimanche 26 Juillet

–> Créations morterolaises et foyer rural .

Salle socio culturelle Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine salondulivremorterolais@gmail.com

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English : Vide grenier Salon du livre

L’événement Vide grenier Salon du livre Mortroux a été mis à jour le 2026-04-16 par Portes de la Creuse en Marche