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AGENDA · Samouillan

VIDE GRENIER Samouillan

dimanche 13 septembre 2026 · Samouillan

VIDE GRENIER Samouillan

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
PLACE DE LA CLOTTE
Ville
31420 Samouillan
Département
Haute-Garonne
Tarif

Samouillan

VIDE GRENIER

PLACE DE LA CLOTTE Samouillan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez chiner et découvrir la perle qui vous manquait !
Un rendez-vous sympathique pour passer une agréable journée à Samouillan organisé par l’association Tous en Sam!
2€ le mètre
Restauration et buvette sur place.   .

PLACE DE LA CLOTTE Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Come bargain hunting and discover the pearl you’ve been missing!

L’événement VIDE GRENIER Samouillan a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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