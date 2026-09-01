VIDE GRENIER Samouillan
dimanche 13 septembre 2026 · Samouillan
Informations pratiques
Samouillan
VIDE GRENIER
PLACE DE LA CLOTTE Samouillan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez chiner et découvrir la perle qui vous manquait !
Un rendez-vous sympathique pour passer une agréable journée à Samouillan organisé par l’association Tous en Sam!
2€ le mètre
Restauration et buvette sur place. .
PLACE DE LA CLOTTE Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come bargain hunting and discover the pearl you’ve been missing!
L’événement VIDE GRENIER Samouillan a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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