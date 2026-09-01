Informations pratiques

Samouillan

VIDE GRENIER

PLACE DE LA CLOTTE Samouillan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez chiner et découvrir la perle qui vous manquait !

Un rendez-vous sympathique pour passer une agréable journée à Samouillan organisé par l’association Tous en Sam!

2€ le mètre

Restauration et buvette sur place. .

PLACE DE LA CLOTTE Samouillan 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come bargain hunting and discover the pearl you’ve been missing!

L’événement VIDE GRENIER Samouillan a été mis à jour le 2026-08-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE