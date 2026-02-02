Vide grenier

Halle couverte de la Mairie Seignosse Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Le service jeunesse de Seignosse organise un vide-grenier le dimanche 24 mai, de 8 h à 16 h, sous la Halle Couverte de la mairie.

Ce marché aux puces est une belle occasion de dénicher des trésors tout en soutenant les projets des jeunes de la commune.

Le service jeunesse de Seignosse organise un vide-grenier le dimanche 24 mai, de 8 h à 16 h, sous la Halle Couverte de la mairie.

Ce marché aux puces est une belle occasion de dénicher des trésors tout en soutenant les projets des jeunes de la commune.

Les inscriptions des exposants sont ouvertes sur seignosse.fr .

Halle couverte de la Mairie Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine sj@seignosse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

Seignosse’s youth department is organizing a garage sale on Sunday May 24, from 8 a.m. to 4 p.m., in the covered hall of the town hall.

This flea market is a great opportunity to unearth treasures while supporting local youth projects.

L’événement Vide grenier Seignosse a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Seignosse