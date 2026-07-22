Vide grenier Salle polyvalante Siarrouy
dimanche 2 août 2026 · Salle polyvalante · Siarrouy
Informations pratiques
Siarrouy
Vide grenier
Salle polyvalante SIARROUY Siarrouy Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Un dimanche à chiner…
Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…
Des trouvailles à tous les stands durant toute la journée !
Organisé par le Comité des Fêtes.
Petite restauration et buvette sur place.
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Salle polyvalante SIARROUY Siarrouy 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 32 43 86 siarrouycdf@gmail.com
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English :
A Sunday of bargain hunting…
For some, it’s a chance to clear out their closets; for others, to find that one missing item. Fall in love with a decorative piece or an original gift?
Great finds at every booth all day long!
Organized by the Festival Committee.
Light refreshments and a beverage stand available on site.
L’événement Vide grenier Siarrouy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65