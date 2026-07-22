Informations pratiques

Siarrouy

Vide grenier

Salle polyvalante SIARROUY Siarrouy Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Un dimanche à chiner…

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Des trouvailles à tous les stands durant toute la journée !

Organisé par le Comité des Fêtes.

Petite restauration et buvette sur place.

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Salle polyvalante SIARROUY Siarrouy 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 32 43 86 siarrouycdf@gmail.com

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English :

A Sunday of bargain hunting…

For some, it’s a chance to clear out their closets; for others, to find that one missing item. Fall in love with a decorative piece or an original gift?

Great finds at every booth all day long!

Organized by the Festival Committee.

Light refreshments and a beverage stand available on site.

L’événement Vide grenier Siarrouy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65